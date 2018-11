66-årig kvinde efterlyses - forsvundet fra Haslev

Lørdag 10. november 2018 kl. 06:42En 66-årig kvinde er netop blevet efterlyst, men det sker først 2 måneder efter, at hun forsvandt fra et rehabiliteringcenter i sydsjællandske Haslev og uagtet, at hun er afhængig af medicin. Politiet "undskylder" sig med, at private årsager/hændelser er årsagen til, at kvinden først efterlyses nu.Det kan ikke udelukkes, at hun (Vivi Irene Popp) kan have taget toget og befinder sig i hovedstadområdet.