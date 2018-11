Igen kæmpe naturbrand(e) - 5 dræbt og huse er bare væk

Fredag 9. november 2018 kl. 22:56Amerikanske Californien er igen ramt af kæmpe naturbrand(e), som raser nogle hundrede kilometer fra Los Angeles. Det har nu brændt et par døgn, og ilden fortsætter med at sprede sig. 5 er dræbt og mange huse er væk, opslugt af flammehavet. 150.000 indbyggere i flere større byer er evakueret.Branden udvikler sig mod kystområdet Malibu. Den kan meget hurtigt vise sig at blive en endnu større katastrofe, end den allerede er.