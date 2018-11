Smag forskellen - den er harsk!

Fredag 9. november 2018 kl. 20:43Det er nærmest skæbnens ironi, at brugs-familien i dag må fjerne økologisk stenovnbagt pizza pepperoni fra alle butikker. Hos Coop er produktet kaldt "Smag forskellen" - og det harmonerer skidt med, at der er risiko for, at den er harsk og årsagen til, at varerne fjernes. Også Irma har den i fryseren med kædens eget navn.Pizzaen med den uheldige smag er 370 g og har holdbarheddatoer frem til april og juni næste år. Har man købt den og stadig ikke har sat tænderne i, så er det ud...