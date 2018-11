Mand fundet alvorligt kvæstet på græsplæne i boligområde

Fredag 9. november 2018 kl. 12:25En mand lige først i 50 års alderen er i dag fundet alvorligt kvæstet på en græsplæne i et stort boligområde i Kastrup (København) tæt ved Øresund. Han er i live og kan kommunikere med sine omgivelser. Politiet forsøger at finde ud af, hvad der er foregået.At manden er blevet overfaldet er udenfor tvivl, men enkelthederne har man stadig tilgode at få oplyst.