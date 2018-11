Øresund-byen Malmø det rene vilde vesten - nye skyderier

Fredag 9. november 2018 kl. 10:07Kvartmillion byen Malmø på den svenske side af Øresund har udviklet sig til det rene vilde vesten. Med vold og død, skyderier dag og nat. Det seneste døgn har der været 3 nye skyderier, alle omkring beboelser i forskellige kvarterer. I nat fandt politiet skudhuller i en dør til en lejlighed.Det mystiske er, at ingen øjensynligt er kvæstet ved skyderierne, ligesom politiet har svært ved at finde gerningmænd. Skyderier i Malmø er efterhånden ved at være almindeligt, en meget uheldig og farefuld udvikling.