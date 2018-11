Usædvanligt indslag til fodbold - nøgen kvinde på banen

Torsdag 8. november 2018 kl. 22:47Hollænderne har som de nordiske folkeslag, ikke mindst det danske, en fri og åben kultur. Hvilket ofte kommer til udtryk - i sidste fodboldrunde i weekenden også under en kamp i kystbyen Rijnsburg, hvor hjemmeholdets fans leverede et noget usædvanligt indslag. Midt i kampen en nøgen kvinde på banen.Hensigten med denne happening var at distrahere det gæstende fodboldhold. Det mislykkedes imidlertid, idet gæsterne kunne tage hjem med en 6-2 sejr. Den nøgne kvinde var professionel stripper og tog videre til sit næste arrangement efter sin optræden på stadion.