Mand brutalt dræbt i frontal kollision med lastbil

Torsdag 8. november 2018 kl. 18:13En 45-årig mand blev i eftermiddags dræbt på stedet i en voldsom frontal kollision med en lastbil ved Kjellerup på landevejen mellem midtjyske Viborg og Silkeborg. Det er fortsat en gåde, hvorfor manden pludselig kørte over i den forkerte vejside og den skæbnesvangre ulykke var uundgåelig.Mandens bil blev totalt knust, og han brutalt dræbt. Der var intet at gøre for de tilkaldte redningfolk.