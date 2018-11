Nato-skib på øvelse i kollision med tankskib - 7 kvæstet

Torsdag 8. november 2018 kl. 15:10En Nato-fregat med 137 ombord og et kæmpe tankskib (250 m lange Sola TS) med en besætning på 23 er kollideret ved norske Bergen og 7 kvæstet. Fregatten, der deltog i en øvelse, er i fare for at synke. Om skader på tankskibet foreligger indtil videre intet. Alle ombord på de 2 skibe er reddet.Udover kaos omkring skib-kollisionen har ulykken også virkning på olie- og gasforsyningen fra området.