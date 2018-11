Hr. og fru Danmark skifter Matas butikken ud med webshop

Torsdag 8. november 2018 kl. 08:41De danske materialister (Matas-kæden) i deres 277 butikker og ca. 2.500 ansatte er i fuld gang med at tænke anderledes. Hr. og fru Danmark skifter i stadig større grad og hurtigere de fysiske butikker ud med webshop'en. Der ligeledes er billigere og derfor giver butikkerne mindre fortjeneste.I dette års nye regnskab for 1. halvår er Matas' omsætning således stoppet helt op. Til at være den samme som i fjor. Salget i butikkerne er faldet, mens salget via webshop er steget med 55%. Man skal derfor tænke sig godt om i forbindelse med planlagte investeringer på 600 millioner kr. de nærmeste år.