Røveri mod supermarked

Onsdag 7. november 2018 kl. 22:25Et Lidl supermarked i nordjyske Brønderslev er i aften blevet røvet. En knivbevæbnet mand indfandt sig midt på aftenen i butikken og lykkedes med at true personalet til at udlevere penge fra kassen. Hvor stort et beløb foreligger endnu ikke oplyst. Pengene puttede han i en plastikpose.Røveren stak efterfølgende af, sandsynligvis til fods. Politiet er endnu uden spor, men leder efter ham i Brønderslev by.