Voldsom affære - risiko for metal i stribevis af fødevarer

Onsdag 7. november 2018 kl. 19:54Butikker over hele landet har travlt med at fjerne stribevis af fødevarer, hvori der er risiko for metalstykker. Det gælder Struer Ymerdrys, Crownfiels Ymerdrys og First Price Ymerdrys i 500 g pakker, Struer Øllebrød (500 g), Struer Rasp og Æblekagerasp begge dele i 500 g pakker, Bakery Road Æblekagerasp (200 g) og Gestus Hvederasp (500 g).Alle fødevarerne har forskellige holdbarheddatoer til næste år omkring nuværende tidspunkt. Metalstykkerne er endt i fødevarerne fra defekt produktionudstyr.