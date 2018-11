Politifolk til grin og kvæstet i politijagt på "kidnappere"

Onsdag 7. november 2018 kl. 16:33Et par politifolk fra det østjyske blev i nat både til grin og kvæstet i en heftig politijagt på en bil med det, man i første omgang troede var kidnappere. Det var 4 piger i alderen 16-19 år, der tilkaldte politiet på en vej lidt syd for midtjyske Skanderborg. De fortalte, at de var blevet tvunget ind i en bil og derefter sat af på dette sted.Turen med "kidnapperne" begyndte i Odense og endte altså i det midtjyske. Da politifolkene opdagede de såkaldte kidnapperes bil begyndte politijagten på den. Men den endte for politifolkene brat i kollision med et stengærde og deres efterfølgende tur på sygehus.I det senere forløb viste det sig, at pigerne havde opdigtet kidnapningen. Det kommer "damerne" nu til at afregne...