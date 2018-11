Danske Bank aktionærer til ekstra generalforsamling

Onsdag 7. november 2018 kl. 09:02Den absolutte hovedaktionær A.P. Møller Holding A/S, som ejer lidt over 20% af Danske Bank, har bedt bankens bestyrelse om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Hvor der skal vælges et par nye medlemmer af bestyrelsen og bl.a. den nuværende formand Ole Andersen træder tilbage.Bestyrelsen meddeler snarest en dato for den ekstra generalforsamling, som har til formål at påbegynde en langvarig indsats for at genopbygge tilliden til Danske Bank. Den enorme hvidvask-skandale var den seneste af en række hændelser, der har slidt på den gamle bank.