Restauration-konkurser i Marielyst og Nykøbing F

Onsdag 7. november 2018 kl. 08:25Skifterretten i Nykøbing F har afsagt konkursdekret over 2 restaurationer i Marielyst og Nykøbing F indenfor de senere dage. Først over Peperoni ApS, Marielyst Strandvej 58, og dernæst Ristorante & Pizzaria Duomo ApS, Fejøgade 3 i Nykøbing F. Begge var unge virksomheder.Peperoni ApS nåede kun at eksistere i 1½ år, mens Duomo ApS blev startet for lige under 2 år siden.