Fuld mand overlever at falde ud foran gennemkørende tog

Onsdag 7. november 2018 kl. 04:07En 37-årig fuld mand overlevede ved midnattid mirakuløst, at han faldt ned på skinnerne og dermed ud foran gennemkørende tog på stationen i østfynske Nyborg. Et arbejdtog opdagede, at manden lå på banelegemet og fik standset tog-trafikken og slået alarm.Manden havde pådraget sig en mindre hovedlæsion ved faldet, men var ellers uskadt. Han havde ingen erindring om hændelsen, øjensynligt på grund af alkohol påvirkningen.