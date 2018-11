Katastrofe - huse sammenstyrtet i arbejderkvarter og nu 4 dræbt

Tirsdag 6. november 2018 kl. 22:07Der er en ulykkelig misstemning i den franske middelhavby Marseille, hvor flere nedrivningmodne huse er styrtet sammen i et af arbejderkvartererne og nu 4 fundet dræbt i ruinerne. Man frygter at finde yderligere 4 dræbt, idet de er savnet. Kun det ene af 3 sammenstyrtede huse var beboet.Det er i forbindelse med katastrofen kommet frem, at et tusindtalligt antal huse i storbyen, som har tæt ved 1 million indbyggere, er i en stærkt kritisabel forfatning og ikke er sikre menneskeboliger.