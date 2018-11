Enorm investering i brugsfamilien - Fensmark vender tilbage i folden

Tirsdag 6. november 2018 kl. 16:58For en gang skyld ser det ud til at være noget, der batter hos Coop. En enorm investering i brugsfamilien, som næste år derfor venter en tilvækst i omsætningen på 1 milliard kr. for SuperBrugsen kæden. Den får 10 nye butikker, hvoraf de første 4 åbner allerede nu. Det er i sydsjællandske Haslev, lollandske Nakskov, fynske Otterup og vestjyske Struer. Til nytår vender butikkerne i Fensmark og Glumsø ved Næstved tilbage til kæden efter 1 år som private købmænd. Alene det tilfører 150 millioner kr. i omsætning.Der er derfor grund til at skåle for brugsfamilien. De nuværende 230 SuperBrugsen butikker omsætter i dag 12 milliarder kr., hvorfor det bliver noget af et puf fremad næste år.