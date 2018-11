Kvinde løsladt af dommer - er sigtet for at slå manden ihjel

Tirsdag 6. november 2018 kl. 13:28En 68-årig kvinde er netop blevet løsladt af en dommer i grundlovforhør, hvor politiet fremstillede hende sigtet for at have slået sin mand ihjel, parteret ham og gravet ligdelene ned. Dommeren fandt, at manden var død af sin kræft, men at kvinden havde udvist usømmelig adfærd med liget.Det sidste kunne imidlertid ikke danne grundlag for varetægtfængsling, hvorfor kvinden blev løsladt. Den meget specielle sag udspillede sig i københavnske Herlev over de seneste 4 måneder. Kvinden blev anholdt i går.