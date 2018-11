Kæmpe tog satte igang uden lokofører og blev afsporet

Tirsdag 6. november 2018 kl. 12:55Endnu en begivenhed har udspillet sig og vist, at virkeligheden langt overgår fantasien. I Australien er et kæmpe godstog med 268 vogne fuldt lastet med jern drønet afsted uden lokofører og efter næsten 100 km kørt af sporet. Ingen kom noget til trods det løbske tog.Lokoføreren var gået ud for at inspicere en vogn, da maskinen pludselig satte igang og efterfølgende med høj hastighed drønede afsted. Afsporingen skete halvvejs mod togets planlagte mål.