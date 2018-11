Italiensk thai-bokser blev knock out'et - i koma og er nu død

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 6. november 2018 kl. 04:16Den italiensk fødte thai-bokser Christian Daghio er død 49 år. Den 7 gange VM-vinder blev knock out'et i en titelkamp for 1½ uge siden og blev så hårdt medtaget, at han blev lagt i koma, som han aldrig vågnede op fra. Trods nederlaget og sorgen over hans død, lyder det fra familien, at hans liv ebbede ud, da han var på toppen.Christian Daghio flyttede fra Italien til Thailand som 21-årig for at gøre karriere i thai-boksesporten.