Skiløber dræbt på stedet - styrtet under paragliding

Mandag 5. november 2018 kl. 14:59Den schweiziske world cup skiløber Gian Luca Barandun er død 24 år. Dræbt på stedet i en dramatisk ulykke under paragliding. Hvor han mistede kontrollen over sin skærm og styrtede med et brag. Såvel i den schweiziske skisportverden som internationalt er der chok over tragedien.Ulykken skete kort før middag i går i bjergområdet ved Schluein i det østlige Schweiz.