Panikken breder sig over den kvælende luft i hovedstad

Mandag 5. november 2018 kl. 13:02Indbyggerne i den indiske hovedstad New Delhi er paniske over den tiltagende luftforurening i den kæmpemæssige millionby. Det hele er i dag tåget og gråt, alt imens inderne holder lys-festival for at fejre guds sejr over djævlen. Luftforureningen overstiger 20 gange WHOs grænse for, hvad mennesker kan tåle.I kampen for at undgå yderligere forværring af luftens tilstand har man forsøgt at begrænse brugen af fyrværkeri og ild under festivalen. Hvilket de fleste dog tvivler på får nogen væsentlig effekt.