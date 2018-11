21 ansatte på jobcenter bliver fyret eller smutter selv

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 5. november 2018 kl. 12:27Der er altid bølgegang på landets jobcentre, nu mere end sædvanligt i vestjyske Esbjerg. Hvor 21 ansatte bliver enten fyret eller selv har valgt at smutte ud ad døren med en aftale i tasken. Naturligvis ubehageligt for de berørte, men et nyt eksempel på svulme-sygen i bureaukratiet.Ifølge aktuelle oplysninger er der nemlig 300 stillinger omkring det berørte jobcenter.