Kvinde bag kæmpe-svindel er anholdt i sydafrikansk lejlighed

Mandag 5. november 2018 kl. 10:03Den snedige 64-årige kvinde fra København, som mistænkes for at stå bag kæmpe-svindel (for 111 millioner kr.) i socialstyrelsen, er i morgenstunden blevet anholdt i en lejlighed i sydafrikanske Johannesburg. Der foreligger ingen detaljer endnu, men et langt tovtrækkeri er nu formentlig forude.Kvinden skal nemlig begæres udleveret til Danmark, og om dette kan og vil ske, begynder nu formentlig et kompliceret tovtrækkeri omkring.