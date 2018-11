Anti-korruption aktivist død

Mandag 5. november 2018 kl. 03:28Den ukrainske anti-korruption aktivist Kateryna Handzyuk er død 33 år. Et tragisk endeligt på en oprørers liv i det betændte europæiske land. Hvor hun blev meget alvorligt kvæstet i et syreangreb i sin hjemby Kherson ved Sortehavet for 3 måneder siden. Også under et langt forløb med adskillige operationer var hun dog på barrikaderne.Kateryna Handzyuk var foruden sin aktivisme formelt politisk aktiv som medlem af bystyret i den store havneby. Hun havde ingen positive bemærkninger om landets politiske og administrative system.Ved syreangrebet i sommer fik hun forbrændinger på 40% af kroppen og sine øjne voldsomt maltrakteret. 5 mistænkte er indtil videre anholdt efter aktionen.