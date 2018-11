Selvmord på motorvej

Søndag 4. november 2018 kl. 20:23Motorvej E20 (Amagermotorvejen) var i eftermiddag genstand for en tragedie. En ikke nærmere identificeret mand begik selvmord ved at springe ud fra en gangbro og ned på motorvejen, hvor han blev ramt og dræbt af en bil. Brutalt og uforståeligt for iagttagere og den bilist, som sad ved rattet i bilen.Selvmorderen havde valgt at springe fra en bro nær frakørslen til Avedøre Holme.