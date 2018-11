Leder af sprognævn har sagt op - nævnet flytter i foråret til Fyn

Søndag 4. november 2018 kl. 18:59Dansk Sprognævn er en af de mindre "butikker" i bureaukratiet, som regeringen og Dansk Folkeparti tvinger til at flytte fra København. I dette tilfælde til Fyn næste forår. Lederen af butikken flytter imidlertid ikke med. Sabine Kirchmeier (63 år) har sagt op. 8 af 12 ansatte i sprognævnet flytter med.Stillingen som direktør for sprognævnet er derfor nu opslået. Ansøgningfristen er 19. november. Der kan læses mere på www.kum.dk (kulturministeriets website) under "om ministeriet" og der videre under "ledige stillinger".