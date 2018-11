Fængslet på psykiatrisk sygehus stak af over befærdet motorvej

Søndag 4. november 2018 kl. 12:49En 24-årig psykisk belastet mand befinder sig igen i gode hænder, efter at han tidligere i dag stak af fra psykiatrisk sygehus i sydjyske Åbenrå, hvor han var anbragt (fængslet) på grund af vold. Under sin korte flugt-tur løb han tværs over den jyske motorvej E45 ikke langt fra sygehuset.Der var ingen anden dramatik omkring den unge mand, heller ikke i forbindelse med, at han blev pågrebet af politifolk og bragt tilbage til "ufriheden".