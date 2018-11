Fiskeskib havde 16 ombord - sejlet i sænk af fragtskib

Søndag 4. november 2018 kl. 10:51Det dramatiske forlis af et polsk fiskeskib i morgenstunden er nu ved at blive opklaret. Der var 16 ombord på skibet, som blev sejlet i sænk og forsvandt på Østersøens bund. Alle blev reddet, først ombord i fiskeskibets egen redningbåd, derefter af helikoptere, forsvarets skibe og andre skibe, der deltog i aktionen.Det var et stort fragtskib (120 m lange Begonia S) registreret i Cook Islands, som angiveligt sejlede ind i fiskeskibet. Fragtskibet lagde efterfølgende til kaj i Rønne på Bornholm, og der sker i formiddag afhøringer af besætningen.