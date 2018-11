Fiskeskib sunket i Østersøen - besætningen reddet

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 4. november 2018 kl. 06:57Besætningen på et polsk fiskeskib er i morgenstunden reddet af helikoptere og forsvarets skibe, efter at det blev påsejlet og sank i Østersøen i retning syd for Rønne på Bornholm. En enkelt er kvæstet bragt til øens sygehus. Antallet af besætning medlemmer foreligger ikke oplyst.Der er heller ikke info om, hvilket andet skib, der påsejlede fiskeskibet og var årsag til dets forlis.