14 millioner træet ødelagt

Italien har de senere uger været udsat for helt ekstremt uvejr, og nu begynder man så småt at gøre skaderne op, selvom mareridtet ikke er helt forbi. Iblandt listen over ødelæggelser er 14 millioner træer, som i det væsentlige er fældet af stormvejr. Hovedsageligt i den nordlige del af landet.Antallet af døde er nu mindst 17, og der er intet overblik med hensyn til antallet af kvæstede.