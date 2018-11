Akademiker-kvinde ny formand for idrætorganisationen DGI

Lørdag 3. november 2018 kl. 19:42Den statskundskab-uddannede Charlotte Bach Thomassen (42 år) fra København er valgt som ny formand for idrætorganisationen DGI. Hun blev næstformand for 1 år siden. På posten i spidsen for den enorme organisation med 1½ millioner medlemmer afløser hun Søren Møller, som var formand i 17 år.Det er første gang DGI har en kvinde som formand.