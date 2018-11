Ø-samfund stemmer om at blive nyt selvstændigt land

Lørdag 3. november 2018 kl. 08:39Selvom der er fokus på snart hver en krog i verden, dukker der til stadighed noget op, som lever en stille tilværelse. Eksempelvis ø-samfundet Ny Kaledonien langt ude i Stillehavet over 1.200 km fra Australien. Dér lever omkring 280.000, som i denne weekend skal stemme om at blive selvstændigt land.I dag hører øerne til Frankrig, som det store flertal ikke føler nogen samhørighed med. Et levn fra kolonitiden og forståeligt, når man får info om, at en meget stor del (angiveligt 40%) af verdens produktion af nikkel kommer fra netop Ny Kaledonien.