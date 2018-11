Prof. fodboldspiller var voldelig og må 50 dage i fængsel

Fredag 2. november 2018 kl. 21:44Den 30-årig professionelle fodboldspiller Nicklas Bendtner, der også spiller på det danske landshold, var voldelig mod en taxa-chauffør i efteråret, og nu er han idømt 50 dages fængsel. En dom han straks ankede, hvorfor sagen derfor går videre til landsretten.Taxa-chaufføren derimod blev fuldstændig frikendt for at have foretaget sig noget kriminelt.