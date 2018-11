Det blev en kort jul for Hr. Andersens æblegløgg

Fredag 2. november 2018 kl. 20:07Alle butikker i Rema 1000 kæden er ifærd med at fjerne et af årets første juleprodukter. Hr. Andersens æblegløgg fik kun kort tid i forretningerne, idet 1 liter flasker med produktiondato 1. og 19. oktober, der skulle være holdbar til oktober næste år, i nogle tilfælde indeholder gelédannelse.Derfor råder man dem, der allerede har købt, til at kassere gløgg'en eller bringe den tilbage til butikken. Det blev en kort jul for Hr. Andersens æblegløgg - reelt slut inden det rigtig var begyndt.