Anklager selv tiltalt for fusk i kæmpe Christiania hashsag

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 2. november 2018 kl. 07:38Politifolk, der ikke selv kan "holde sig på måtten", er et kendt fænomen. Som nu også udvikler sig ind i anklagernes række. Idag er en kvindelig anklager bragt for retten på Frederiksberg i København selv tiltalt for fusk i en kæmpe hashsag fra fristaden Christiania. Hvor hun ifølge tiltalen skulle have påvirket politiets vidner.Christiania sagen fra 2014 endte med fængselstraffe til et stort antal hash-sælgere fra fristadens såkaldte pusher street. De dømtes forsvarere fik 2 år senere mistanke om anklagerens fusk i forbindelse med politiets vidner, og nu ruller der så en sag mod hende. En del af dokumentationen er e-mail korrespondance mellem den kvindelige anklager og politiets vidner...