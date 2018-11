En fredelig nyhed fra Israel - nyt hurtigtog Jerusalem-Tel Aviv

Fredag 2. november 2018 kl. 00:57Som regel er det politisk ballade og død og fordærv mellem palæstinensere og jøder, der berettes om fra Israel. Tonen er i dag en anden, en fredelig nyhed om et nyt hurtigtog mellem Jerusalem og Tel Aviv. Endda et dobbeltdækker tog. Kun den sidste del af ruten mangler at åbne.En del af jernbanen løber i undergrunden, og stationen i Jerusalem er blandt verdens længst nede under jordens overflade. Nok også veltænkt i sikkerhedmæssig henseende. Men en dag tager de stridende parter vel toget sammen...