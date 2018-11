Antidoping laboratorium skjulte belastende prøve-resultater

Torsdag 1. november 2018 kl. 17:42Mere fup og fusk! Hvor utroligt det end kan lyde, så er en klokkeklar ny fup-skandale på vej til at blive opklaret. Et antidoping laboratorium i den rumænske hovedstad Bukarest har skjult flere belastende prøve-resultater. Det er nu dokumenteret, efter at man i snart 1 år har foretaget undersøgelser af det dengang suspenderede laboratorium.I løbet af de sidste par måneder i år vil man finde ud af, om nogen (og hvem) kan stilles til ansvar. 2 mellemledere er sat fra bestillingen, men iøvrigt er der ikke kø af folk, som vil påtage sig noget som helst ansvar.