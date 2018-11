OBS! - tuberkulose tilfælde er få, men antallet er stigende

Torsdag 1. november 2018 kl. 14:26Statens Serum Institut gør i dag opmærksom på, at selvom antallet af resistente tuberkulose (TB) tilfælde er lille i Danmark, så er antallet stigende. Hvilket man skal være OBS! overfor, fordi sygdommen er alvorlig og meget tidkrævende at behandle. Den er desuden forbundet med mange komplikationer.Af dagens oplysninger, som er detaljeret omtalt på www.ssi.dk (seruminstituttets website), fremgår, at der nu er registreret 5 multi-resistente TB tilfælde i år imod normalt kun 2 i løbet af et helt år.