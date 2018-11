Strid mellem ansatte og DSB

Torsdag 1. november 2018 kl. 14:08Det kan ende med en lammende konflikt, at der nu er strid mellem 2.500 tog-ansatte og DSB om bl.a. arbejdtidreglerne. For snart 1 år siden opsagde DSB aftalen herom, og siden har man forhandlet. Nu er forhandlingerne imidlertid brudt sammen, og i dag orienteres tillidfolk fra hele landet i et stormøde.Det er Dansk Jernbaneforbund (grundlagt i 1899), der forhandler på de ansattes vegne.