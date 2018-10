Ild i brændeovnen - og i huset som udbrændte totalt

Torsdag 1. november 2018 kl. 00:08En 47-årig kvinde reddede sig ud af et brændende hus i landområdet mellem nordjyske Års og Løgstør i aften. Hun var imidlertid chokeret over aftenens dramatiske hændelse, som startede med, at hun ville tænde ild i brændeovnnen, hvorefter der altså gik ild i hele huset, som udbrændte.Brandvæsenet kunne intet stille op ved dets ankomst, idet huset stod i lys lue, flammerne stod ud af vinduerne.