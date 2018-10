Meget usædvanligt! - røveri begået af mand i kørestol

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 31. oktober 2018 kl. 21:40Et røveri mod en tankstation i vestjyske Esbjerg i dag var både en tragedie og underholdning for alle pengene. Det blev nemlig meget usædvanligt begået af en 53-årig mand i kørestol og kun få kilometer fra politistationen. Manden nåede selvsagt ikke at flygte, og nu befinder han sig i hænderne på politifolkene.Om det videre foreløb af den noget underfundige aktion gøres der nu overvejelser. Manden havde en pistol-attrap og en strømpistol på sig, men det er ikke sikkert, man vil fremstille ham i grundlovforhør. Han gør jo nærmest mest skade for og på sig selv.