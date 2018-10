Pædagog fra Vordingborg var et sex-monster - 10 måneder i fængsel

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 31. oktober 2018 kl. 21:07En 63-årig mandlig pædagog, der i en årrække var beskæftiget ved socialpsykiatrien i Vordingborg, var helt åbenbart et sex-monster overfor en 29-årig kvinde, som han var sat til at tage vare på. I adskillige sommermåneder tog han sig alt for tæt af kvinden, som han i et utal af tilfælde havde samleje og anden sex med såvel i hans hjem som i en skov. Tiltvunget sex som følge af den unge kvindes mentale tilstand og afhængighed.I dag sendte retten i Nykøbing F manden 10 måneder i fængsel. Han udbad sig betænkningtid med hensyn til eventuel anke.