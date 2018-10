Ny ejendomvurdering bliver ikke klar til 2019 - udskudt igen

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 31. oktober 2018 kl. 17:24De nye ejendomvurderinger af Danmarks ejendomme som grundlag for ejendomskat bliver ikke klar som planlagt til slutningen af 1. halvår 2019. De er udskudt til tidligst sommeren 2020. Derfor bliver skatten fortsat beregnet på grundlag af 2011 tal. Meddelelsen er næppe nogen stor overraskelse for de fleste.Bureaukratiet er jo sjældent rettidig uanset, hvad det drejer sig om. Men ve de skatteydere, som ikke har deres sager klar til tiden... så falder hammeren. Et underligt system, kan man godt betegne det.