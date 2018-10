Endnu en storbank får et ordentlig hak i tuden

Onsdag 31. oktober 2018 kl. 11:08Så er det en anden af de store danske banker - Sydbank, der står for skud. Kursen på aktierne falder på fondbørsen med 10% efter et 9 måneder regnskab med markant tilbagegang og negative forventninger til de sidste 3 måneder af året. Overskuddet er faldet 350 millioner kr. til lige under 1,2 milliarder kr. i forhold til de første 9 måneder i fjor.Den aktuelle aktiekurs på fondbørsen er nu 157 kr. for 100 kr. pålydende aktier. Nedturen startede dog allerede i august fra en kurs tæt på 240.