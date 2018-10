Svensk-amerikansk koncept vil genopfinde grill-kyllinger

Onsdag 31. oktober 2018 kl. 09:40Hvis man lader som om noget er nyt, gentager tingene igen og igen, tror folk måske (nok) på det. I alle tilfælde er et gammelt restaurationfirma i København, nu svensk ejet, ifærd med på amerikansk basis at lancere grill-kyllinger m.m. i Danmark som noget nyt og enestående. Hvilket imidlertid har været kendt de sidste 50 år.Den amerikanske fastfood kæde KFC (Kentucky Fried Chicken) åbner i regi af sin danske samarbejdpartner den 9. grill-kylling restaurant (denne gang i Vejle) i dag. Der må være salg i det, for den svenske ejer vil åbne mange flere. Virksomheden kan studeres på www.kfc.dk