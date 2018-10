Sådan er bank-kapitalisme

Tirsdag 30. oktober 2018 kl. 21:08Service på vej mod nul og gebyrskruen får til stadighed et hak mere overfor de almindelige kunder, milliarderne strømmer ind og aktionærerne får mere i udbytte. Jyske Bank, der i dag har præsenteret årets 9 måneder regnskab, er et godt eksempel på, hvorledes bank-kapitalismen udfolder sig.På fondsbørsen "skabte de hysteriske kællinger sig" over et overskud på næsten 3 milliarder kr. Det betød, at aktiekursen faldt med over 10% til 262 kr. for 100 kr. pålydende aktier.