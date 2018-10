Mindst 10 dræbt i uvejr i Italien - Venedig totalt oversvømmet

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 30. oktober 2018 kl. 19:20Italienerne har fået vejrgudernes vrede at føle. Landet er ramt af et krusende uvejr med vindhastigheder op til 180 km/t, væltede træer, nedfaldne ledninger, løsrevne tage o.s.v. og regn i stride strømme. Mindst 10 er dræbt og mange flere kvæstet. Venedig er totalt oversvømmet, og alt er sat ud af kraft.Skoler er lukket, turistområder evakueret, og alle rådes til at holde sig indendørs i store områder af Italien.