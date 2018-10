Ung mand alvorligt kvæstet i maskine på stor kagefabrik

Tirsdag 30. oktober 2018 kl. 16:27En 21-årig mand befinder sig på sygehus i Århus, efter at han i nat blev alvorligt kvæstet på sit job på den store kagefabrik Kelsen (der i dag er amerikansk ejet og beskæftiger 400 i Danmark) i midtjyske Nørre Snede. Han var beskæftiget med at sammenpresse pap, da han selv kom i klemme i maskineriet.Den unge mand blev hastigt bragt på sygehus, hvorfra han i dag meldes udenfor livfare, men endnu ikke har været i stand til selv at fortælle om ulykken.