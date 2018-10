Nye skyderier på københavnsk vestegn - ung mand skudt ned

Tirsdag 30. oktober 2018 kl. 09:16En 29-årig mand befinder sig på sygehus efter at have været på operationbordet i timevis, hvor lægerne fik ham reddet efter flere skud i kroppen. Et skyderi der fandt sted i Brøndby på den københavnske vestegn i aftes. Politiet efterforsker stadig for at finde ud af, hvad der passerede - og finde gerningmanden.Den unge mand befinder sig alvorligt kvæstet, men udenfor livfare på sygehuset, lyder aktuelle meldinger.